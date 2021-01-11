США запровадили санкції проти "слуги народу" Дубінського та соратників Деркача

Міністерство фінансів США ввело санкції проти семи громадян України та чотирьох українських інформаційних ресурсів за втручання в американські вибори.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Мінфіну, до списку санкцій увійшли:

Олександр Дубінський - народний депутат від президентської партії Слуга народу Дмитро Ковальчук - помічник народного депутата Андрія Деркача, проти якого вже запроваджено санкції Костянтин Кулик - колишній прокурор, причетний до публікації так званих "плівок Деркача" Олександр Онищенко - колишній нардеп-утікач, який перебуває під слідством Антон Симоненко - пов'язаний з нардепом Деркачем Андрій Теліженко Петро Журавель - пов'язаний з нардепом Деркачем ТОВ Ера-Медіа Інформаційне агентство Only News Сайт NabuLeaks - nabu-leaks.com ТОВ Скептик / Бегемот Медіа

У Мінфіні пояснили, що зазначені особи і компанії були частиною російської мережі зовнішнього впливу, пов'язаної з нардепом Андрієм Деркачем.

"Російська кампанія з дезінформації, спрямована проти американських громадян, це загроза нашій демократії. США продовжать агресивно захищати цілісність наших виборчих систем та виборчого процесу", - заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

За даними Вашингтона, Деркач і його соратники з 2019 року використали американські ЗМІ, соцмережі і впливових американців для поширення необґрунтованих тверджень і таких, що вводять в оману, про те, що нинішні і колишні офіційні особи США причетні до корупції, відмивання грошей і незаконного політичного впливу в Україні.

У вересні 2020 року США запровадили персональні санкції проти трьох громадян Росії і громадянина України, народного депутата Андрія Деркача за втручання у виборчий процес.

За даними Вашингтона, Деркач підтримує тісні зв'язки з російською розвідкою та вже понад десять років служить активним російським агентом.

У розпал президентських перегонів у США нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, на яких, як він стверджує, нібито записані переговори п'ятого президента Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом, а також з президентом РФ Володимиром Путіним.

Пізніше Дубінський і Деркач на спільній пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито корупції Джо Байдена. Вони ініціювали створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо "плівок Деркача". За матеріалами https://nv.ua