Стал известен перечень санкций, введенных против Медведчука и Марченко

Против восьми физических лиц, в числе которых народный депутат "Оппоплатормы" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко введены одинаковые санкции.

Действие ограничений продлится три года, запрета занимать выборные должности среди них нет.

Соответствующий Указ обнародован на официальном сайте президента Украины.

Так, против восьми физических лиц (Константина Вацковского (гражданин РФ) Виталия Донченко (гражданин РФ) Натальи Лавренюк (гражданская жена Тараса Козака, против которого уже введены санкции - Ред.) Сергея Лисогора (гражданин РФ) Оксаны Марченко, Александра Маслюк (гражданин РФ) Виктора Медведчука, Михаила Попова (гражданин РФ)) введены следующие санкции: блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничение торговых операций; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами; полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом.

Отметим, что накануне ходили слухи, что Медведчуку якобы могут запретить занимать выборные должности. Но, как видим, в Указе президента этого нет.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В санкционный список попали 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Президент Зеленский своим указом ввел эти санкции в действие. В свою очередь Медведчук заявил, что санкции были введены