Стан Саакашвілі продовжує погіршуватися. Денісова розповіла про нову проблему

Член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе заявила про погіршення стану здоров'я Михайла Саакашвілі. У колишнього президента Грузії, внаслідок, тривалого голодування, почалося криваве блювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової у Telegram.

Денісова зауважила, що попри погіршення стану Саакашвілі, консиліум лікарів вже другий день не має доступу до нього для проведення необхідних процедур.

"Сподіваюся завтра особисто перевірити стан додержання прав громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі під час відвідування його у медичному закладі пенітенціарної установи No 18", - додала Денісова.

Також уповноважена Верховної Ради з прав людини зауважила, що поки дозволу або ж відмови від Мін'юсту Грузії вона не отримала.