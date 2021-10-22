Стефанчук оголосив про звільнення Железняка з посади глави "Голосу" - депутат заперечує

Народний депутат Ярослав Железняк більше не є головою фракції "Голос" на вимогу більшості її членів.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання парламенту 22 жовтня.

"Сьогодні надійшов лист із підписами 11 з 20 народних депутатів ("Голосу". - Gazeta.ua). Вони просять оголосити про порушення вимог закону "Про комітети Верховної Ради України" народним депутатам Железняком Ярославом у частині незаконного обіймання посад першого заступника й голови депутатської фракції. Це зафіксували листом комітету з питань регламенту, депутатської етики й організації роботи Верховної Ради від 24 вересня 2021 року.

Таке: припинення повноважень глави депутатської фракції "Голос" у Верховній Раді Желізняка Ярослава у зв'язку з порушенням вимог законодавства, а також рішенням більшості від конституційного складу фракції "Голос" від 12 липня про звільнення з посади", - сказав Стефанчук.

Частина депутатів із "Голосу" звернулася із проханням дати можливість Олександрі Устіновій тимчасово виконувати обов'язки глави фракції, поки офіційно не оберуть нового.

Натомість Железняк стверджує, що нічого не змінилося. Він і надалі залишається головою фракції.

"Що знову сталося у фракції? Нічого. Усе залишається як є. Я - глава фракції "Голос". Рома Костенко - заступник. "Справедливість" біснується окремо. Що була за заява наприкінці засідання? Звичайне оголошення непотрібної інформації. Вчергове колеги в законах не розібралися, забули про необхідність 14 голосів для кадрових рішень. Ще й протокол фракції вирішили підробити. І чомусь вирішили повідомити про це всій країні знову. Осіннє загострення. Має це якусь юридичну силу? Ні", - написав Железняк у Telegram.

У червні цьогоріч 10 народних депутатів із фракції "Голос" висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку й оголосили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання "Справедливість".

Железняк став главою фракції "Голос" у грудні торік. До цього він був заступником глави фракції. За матеріалами Gazeta.ua