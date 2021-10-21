Стефанчук: Підстав для кадрових змін у Кабміні, крім Мінекології, зараз нема

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що наразі не планується голосування за зміну міністрів, крім розгляду відставки очільника Міндовкілля Романа Абрамовського.

"Я можу коментувати будь-які кадрові рішення тільки в разі, якщо є для цього підстави. От я можу сказати, що по пану Абрамовському підстава є. І ця підстава - його заява особиста, що він хоче скласти повноваження. Щодо інших членів уряду, станом на зараз, у мене підстав говорити про якісь кадрові "перезавантаження", "переміщення" - в мене немає", - сказав Стефанчук на пресбрифінгу.

19 жовтня міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про звільнення.

Водночас профільний комітет на засіданні 20 жовтня не став рекомендувати депутатам звільняти міністра.

Міндовкілля не в достатньому обсязі виконує укази президента, члени РНБО доручили прем'єру розглянути питання роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряду.

За матеріалами Українська правда