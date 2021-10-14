Стефанчук пояснив, чому відставки у Кабміні не на часі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозує, що зміни в Кабінеті Міністрів не відбудуться найближчим часом, адже на порядку денному парламенту наразі багато важливих законопроєктів, які потребують оперативного розгляду.

Таку думку спікер висловив під час брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поки питання кадрових перестановок у Кабміні в порядку денному не стоїть. Я думаю, що стояти не буде, тому що у нас наразі є дуже важливі законопроєкти. Після того, як ми їх ухвалимо, розглядатимуться інші питання, можливо, й кадрові рішення... Станом на зараз, у Верховній Раді не знаходиться жодного подання про кадрові питання", - сказав Стефанчук.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на одному з брифінгів заявив, що народні депутати від "СН" визначатимуться з кадровими змінами в Кабінеті Міністрів на засіданні фракції 18 жовтня.

Раніше Арахамія зазначав, що Верховна Рада може розглянути кадрові зміни в Кабінеті Міністрів наступного пленарного тижня, який триватиме упродовж 19- 22 жовтня.