Стефанчук відповів на запитання, чи має Разумков шанс стати президентом

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що саме від його попередника на посаді спікера народного депутата Дмитра Разумкова залежатиме, чи зможе той стати президентом України. Про це він заявив в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман, яке зараз транслюють на YouTube-каналі журналістки, відповідаючи на відповідне запитання.

"Усе залежатиме від Дмитра Разумкова та від ситуації в країні", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що загалом відповідати на такі запитання йому не дуже коректно.

"Ви це розумієте... Тому що я його наступник у плані управління парламентом. Тому я б відповів так, як я відповів: усе залежатиме від нього і від ситуації в країні, від якості ідей, які він пропонуватиме, від якості тих справ, які він реалізував та збирається реалізувати", - сказав голова парламенту.

Водночас він наголосив, що в Україні - "можливо все".

"І дуже важливо зберегти цей стан можливостей", - зазначив Стефанчук.

Відповідаючи на запитання про стосунки з Разумковим, політик зазначив, що для нього дуже важливо розділяти особисте та професійне.

"Тому я не маю проблем у стосунках із Дмитром Олександровичем. 28 жовтня я його вітав із днем народження, 29-го він мене вітав... Я вважаю, що стосунки людські мають залишатися абсолютно нормальними. А якщо говорити про відносини професійні, тут підхід було визначено: фракція ["Слуга народу"] свою думку [щодо відставки Разумкова] визначила, і мала бути людина, яка замінить її на цій посаді", - сказав Стефанчук. За матеріалами Гордон.