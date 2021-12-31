Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук внёс в парламент законопроект о введении статуса "основателей государственной независимости Украины".

Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По предложению Стефанчука, подобній статус будет присваиваться политикам, которые стояли у самих истоков государственной независимости. Многих из них, отметил спикер, уже нет в живых. Среди них он отметил Владислава Черновола и Левка Лукьяненко.

Некоторых отцов-основателей ещё могут поблагодарить потомки.

Статус буд присваиваться указом президента страны на основании представления главы ВРУ. Политику будут ручены удостоверение и нагрдный знак. Он сможет посещать открытые заседания парламента, посещать государственные учреждения и предприятия вне зависимости от формы собственности.