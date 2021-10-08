Стефанчука обрали новим спікером Ради: як голосували фракції

Верховна Рада 261 голосом призначила Руслана Стефанчука головою парламенту.

Депутати з різних фракцій голосували так:

"Слуга народу" - 222 "за", 1 "проти", 0 "утримались" 6 "не голосували"; ОПЗЖ - 0 "за", 0 "проти", 10 "утримались", 16 "не голосували"; "Європейська солідарність" - 0 "за", 0 "проти", 22 "утримались", 2 "не голосували"; "Батьківщина" - 0 "за", 1 "проти", 15 "утримались", 0 "не голосували"; "За майбутнє" - 15 "за", 0 "проти", 0 "утримались", 0 "не голосували"; "Голос" - 0 "за", 0 "проти", 14 "утримались", 1 "не голосували"; "Довіра" - 18 "за", 0 "проти", 0 "утримались", 1 "не голосували"; позафракційні - 6 "за", 1 "проти", 2 "утрималися", 3 "не голосували".

На посаду спікера також претендували народні депутати Ярослав Железняк ("Голос)", Яна Зінкевич ("Європейська солідарність"), Гео Лерос (позафракційний) та Олексій Гончаренко ("ЄС"). Однак пізніше Железняк і Лерос зняли свої кандидатури з голосування. Питання кадрових ротацій у парламенті було узгоджено на з'їзді "слуг" у Трускавці. За нашими даними, місце першого віцеспікера посяде чинний перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Після появи на позиції спікера ручного Стефанчука, країна отримає зовсім іншу монобільшість, ніж та, що працювала у 2019 році, пише ZN.UA