Стефанішина про ПДЧ у НАТО для України: В альянсі не хочуть дратувати Росію

Зволікання зі вступом України в НАТО пов'язане з тим, що деякі члени альянсу "не хочуть дратувати Росію". Про це під час конференції "Демократія в дії" сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Її виступ транслювала Українська правда.

"Якщо ми говоримо про наших партнерів, не лише про США, але про Нідерланди, країнах Бенілюксу, Німеччину - ніхто не хоче дратувати Росію. І ми часто чуємо, що тільки коли керівництво РФ зміниться, тоді Україна почує відповідь (на її прагнення вступити в альянс, - ред.)", - сказала Стефанішина.

Вона нагадала, що Росію не зупинило від агресії те, що в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО чітко задекларувала, що підтримує прагнення України і Грузії щодо членства в цій організації, а також підтримує надання їм ПДЧ.

"Потрібно розуміти реальність. Це не те, що ми не маємо дратувати Росію. Ми говоримо про те, що необхідно захищати наші країни від міжнародних агресорів", - зазначила Стефанішина.

На питання, які її очікування від майбутнього саміту НАТО, на який не запросили Україну, віцепрем'єрка сказала, що все буде залежати від того, "що ми почуємо наступного тижня".

"Ми будемо знати, як взаємодіяти з тими країнами, які все ще скептично налаштовані щодо України, і які бояться Росію. Дуже важливо почути конкретні заяви", - зазначила вона.

За її словами, Україна поки "не бачить перспектив того, що почує те, що хоче почути". "Але ми робимо все можливе, щоб почути чітку відповідь", - сказала віцепрем'єрка.

У грудні 2020 року міністр оборони Андрій Таран говорив, що Україна розраховує отримати ПДЧ у НАТО в 2021 році.

Раніше повідомлялося, що Литва має намір підняти питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, цю ініціативу підтримала і Латвія.

У квітні після розмови з лідером Грузії Саломе Зурабішвілі президент Володимир Зеленський заявив, що настав час для конкретних пропозицій Україні і Грузії про план дій щодо членства НАТО і вступ до ЄС. Тоді ж він просив прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про підтримку рішення про надання Україні плану дій для членства в НАТО.

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок заявив, що "галас" навколо ПДЧ у НАТО для України "фактично змусив союзників заморозити" питання запрошення України.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.