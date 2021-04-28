Степанов прокоментував можливість своєї відставки

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на інформацію про ймовірність своєї відставки. Він зазначив, що чутки про це поширюються протягом останніх півроку.

Про це Степанов заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

Міністр наголосив, що вже рік перебуває на посаді і весь цей час "бореться з пандемією і коронавірусом".

"Щодо моєї відставки. Це вже продовжується більше, ніж півроку (чутки про відставку, - ред.)... Що можна зробити?", - зазначив Степанов.

Раніше джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомило РБК-Україна, що Верховна рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак на цьому тижні голосування не передбачається.

Крім того, співрозмовник РБК-Україна в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив, що відставка Степанова - це питання часу, "можливо пари місяців або менше".

Про можливе звільнення Степанова посилилися в лютому після того, як в України виникли проблеми з поставками вакцини від коронавірусу. При цьому в березні спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що відставка Степанова поки не планується.