Степанов вновь заявил о том, что закупать "Спутник V" Украина не будет

По мнению главы Минздрава Максима Степанова, Россия пытается втянуть Украину в кампанию по дискредитации вакцин против COVID-19, чтобы продавать "Спутник V", но российского препарата всё равно не будет в Украине.

Об этом Степанов написал в Facebook.

"Нас пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин. Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca - связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения. Через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник". Моя позиция принципиальная и неизменная: "Спутника" в Украине не будет", - написал Степанов.

В качестве доказательства фейковых новостей министр привёл отчёт Европейской службы внешних связей (European External Action Service, EEAS).

"В частности, с начала года в базу данных EUvsDisinfo добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации", - заявил Степанов.

Напомним, ведущий инфекционист Киева Ольга Голубовская заявила, что одной вакцинации от коронавируса недостаточно, так как она не может уберечь людей от инфекции.

До этого сообщалось, что врача-инфекциониста госпитализировали с коронавирусом в больницу.

Также львовский врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Александр Герасун рассказал, кому противопоказана вакцинация против COVID-19 препаратом от компании Astrazeneca.