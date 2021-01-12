Степанов вважає за потрібне продовжити локдаун після 24 січня

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за продовження лоудауну в країні після 24 січня.

Він упевнений, що для цього є підстави.

Про це він сказав в ефірі каналу 24.

Як стверджує Степанов, продовжити локдаун в Україні необхідно з кількох причин: в першу чергу через новорічні свята, які супроводжувалися масовими святкуваннями і поїздками до родичів.

"По-перше, у нас були січневі свята, які супроводжувалися масовими святкуваннями, переміщенням людей, коли їздили до родичів. Все це потенційно дуже вплине на зростання числа хворих COVID-19. По-друге, у нас є щорічно сезонне зростання хворих на грип, яке починається саме в січні й дуже важливо на цьому піку хворобу збити", - заявив міністр.

"По-перше, у нас були січневі свята, що супроводжувалися масовими святкуваннями, переміщенням людей, коли їздили до родичів. Все це потенційно дуже вплине на зростання числа хворих COVID-19. По-друге, у нас є щорічне сезонне зростання хворих на грип, яке починається саме в січні й дуже важливо на цьому піку хвороби збити", - заявив він.

За матеріалами "День".