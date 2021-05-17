Степанову пропонували піти у відставку за власним бажанням - ЗМИ

Минулої п'ятниці президент України Володимир Зеленський покликав до себе трьох міністрів і запропонував їм піти в відставку. Увечері з'явилися заяви про відставку від міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра економіки Ігоря Петрашка, але міністр охорони здоров'я Максим Степанов не схотів це зробити.

Про це повідомили поінформовані джерела РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів".

Кілька поінформованих співрозмовників видання розповіли, що Зеленський запропонував цим міністрам піти з уряду за власним бажанням. Джерела повідомили, що Степанов явно не бажав звільнятися, але попросив все обміркувати до 19 години вечора п'ятниці.

Жодної відповіді на той час так і не надійшло, а в ефірі "Україна 24" Степанов заявив, що ніяких заяв він не писав.

Увечері в Раду надійшло подання від прем'єра на звільнення міністра охорони здоров'я.

"Була домовленість, що чекають хоч якусь відповідь Степанова. Відповіді не було, тому прем'єр вніс подання. А він тепер може говорити, що йому немає сенсу писати заяву, адже це вже зробили без нього", - пояснив виданню один з впливових співрозмовників у монобільшості.

До Верховної ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова з МОЗ.