Столтенберг: прийняття законопроєкту про реформування СБУ прискорить рух України у НАТО

Президент Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом питання реалізації євроатлантичного курсу України.

Серед багато питань також було обговорено реформування Служби безпеки України, повідомляє пресслужба глави держави на відомчому сайті.

Столтенберг назвав прогрес в багатьох питаннях і зосередженість України на продовженні реформування оборонного сектора позитивним, а Зеленський підтвердив, що Україна налаштована на реформування антикорупційного сектора і впровадження актуальною судової реформи.

"Столтенберг зазначив, що законопроєкт про реформування Служби безпеки України, який зараз перебуває в парламенті, допоможе прискорити рух до євроатлантичного шляху", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наполягає на важливості для України політичного діалогу з НАТО і пообіцяв, що наступною метою держави є отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це він написав у Twitter.

"Радий чути від Єнса Столтенберга, що двері НАТО для України відкриті. Спасибі, що ви особисто і члени Альянсу підтримують нас у бажанні стати членом НАТО. Наша найближча мета - ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це перш за все зміцнення нашого оборонного сектора", - зазначив Зеленський.

Радій чути від @jensstoltenberg, что двері @NATO для #України відчінені. Дякую, що ви особисто й члени Альянсу підтрімують нас у бажанні досягті членства у #НАТО. Наша найближче мета - ПДЧ. Ми серйозно ставімие до реформ, оскількі це самперед Зміцнення нашого оборонного сектору pic.twitter.com/mlQ8hm51Mm - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2021

Столтенберг написав в соцмережі, що НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми обговорили важливість реформ і ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні. Ми залишаємося відданими зміцненню нашого тісного партнерства", - зазначив генеральний секретар НАТО.

Good call with President @ZelenskyyUa. #NATO strongly supports #Ukraine 's sovereignty & territorial integrity. We discussed the importance of reforms and the security situation in the Black Sea region. We remain committed to strengthening our close partnership. - Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 25, 2021

6 лютого о Брюсселі під час пресконференція за підсумками переговорів з прем'єр-міністром України Денисом Шмигаль генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники визнають Україну як потенційного кандидата на вступ до НАТО і надають їй практичну допомогу в здійсненні реформ для наближення до стандартів НАТО, досягнення яких є умовою для членства в організації.

У червні 2020 року Альянс надав Україні статус партнера розширених можливостей. Таким чином, Україна стала шостим таким партнером НАТО поряд зі Швецією, Фінляндією, Грузією, Австралією і Йорданією.

21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в НАТО та ЄС.

У лютому Верховна Рада звернулася до держав-членів НАТО із закликом підтримати наміри України отримати членство в Альянсі та на саміті НАТО в Лондоні в грудні 2019 року розпочати формальний діалог про надання ПДЧ.

Однак в жовтні міністр оборони Олексій Загороднюк і заступник міністра закордонних справ Його Божок назвали недоцільною подачу заявки на ПДЧ, запропонувавши перейти до "нового формату" співпраці з НАТО і зосередитися на практичних кроках.

Відзначимо, що відносини України й НАТО отримали новий заряд енергії після приєднання Києва до програми "Партнерство посилених можливостей".

За матеріалами ZN.ua