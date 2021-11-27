Столтенберг про можливе вторгнення РФ в Україну: не можемо вважати, що це блеф

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що загрозу вторгнення Росії в Україну не можна вважати блефом. При цьому він підкреслив, що будь- які подальші агресивні дії Росії матимуть серйозні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

"Ми бачимо, що вже вдруге цього року Росія масажує тисячі військ на українському кордоні. Це містить військову техніку, таку як танки, артилерія і безпілотники, а також наземні війська. Я не можу міркувати про наміри Росії. Але ми бачили, що Росія і раніше застосовувала силу проти своїх сусідів. Тому ми не можемо вважати, що це просто блеф", - заявив Столтенберг.

За його словами, військовий альянс зберігає пильність і уважно стежить за ситуацією.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну політично і практично, щоб країна могла захистити себе від агресії", - заявив він.

Столтенберг сказав, що союзники ясно дали зрозуміти, що будь-які подальші агресивні дії матимуть серйозні наслідки.

"Я закликаю Росію до зниження напруженості і деескалації. В той самий час ми як і раніше відкриті для діалогу з Росією. Коли напруженість висока, діалог стає ще більш важливим", - підкреслив генсек НАТО.

В інтерв'ю для Military Times керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирил Буданов заявив про можливе вторгнення Росії на територію України на початку 2022 року.

Тим часом Данілов відзначив, що Росія загострює ситуацію в регіоні, щоб мати перевагу за столом переговорів.

Міністр оборони України Олексій Резніков, зі свого боку, не вірить в те, що РФ може перемогти у війні у разі вторгнення. За матеріалами РБК-Україна