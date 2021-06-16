Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу в блок. Зокрема, у боротьбі з корупцією.

Про це повідомляє Defense News.

За його словами, Україна є країною-претендентом на членство в Альянсі.

"У нас є різні програми з дотримання зобов'язань, які значною мірою присвячені боротьбі з корупцією в рамках реформ, які Україна вже почала, але нам потрібно більше. Нам потрібно зробити більше, щоб забезпечити їх повну реалізацію", - заявив він.

Зазначимо, голова МЗС України раніше заявив, що для отримання ПДЧ Україна вже зробила достатньо реформ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.

Зазначимо, на саміті лідери держав Альянсу підтвердили, що Україна стане членом НАТО після виконання ПДЧ. Водночас НАТО закликало Україну до впровадження реформ.

За матеріалами РБК-Україна.