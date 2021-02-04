Суд дав дозвіл на затримання ексзаступника голови СБУ Нескоромного

Його підозрюють у причетності до організації замовного вбивства начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ, бригадного генерала Андрія Наумова.

Суд дав дозвіл на затримання з метою приводу колишнього першого заступника голови СБУ, полковника Дмитра Нескоромного, якого підозрюють у причетності до організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадного генерала Андрія Наумова.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі "Особи, які переховуються від органів влади".

Нескоромний підозрюється за ст. 348 ч. 1 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронних органів), а дата зникнення 29 січня 2021 року.

27 січня СБУ оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника глави Служби Нескоромного до організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. За матеріалами УНІАН, Інтерфакс-Україна.