Суд розблокував припис НАЗК: агентство знову вимагає звільнити Вітренка з Нафтогазу

Припис НАЗК до Кабміну про незаконне призначення керівника НАК "Нафтогаз України" підлягає виконанню - апеляційний суд скасував ухвалу ОАСК про зупинення дії припису", повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передає пресслужба НАЗК.

3 серпня 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу НАЗК та скасував ухвалу ОАСК, якою було зупинено дію припису НАЗК до Кабінету Міністрів України.

У приписі НАЗК вимагало від уряду скасувати пункти 8 та 9 розпорядження Кабміну No 370-р та вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком.

"У зв'язку з рішенням суду припис НАЗК до Кабміну щодо незаконного призначення голови правління НАК "Нафтогаз України" підлягає виконанню", - зазначив Новіков.

Як повідомляє пресслужба НАЗК, однією із підстав ініціювання справи стала начебто відсутність можливості скасування Урядом пунктів 8 та 9 згаданого розпорядження.

Саме тому О. Новіков направив до Кабміну лист, у якому пояснюється, що закон передбачає конкретний механізм для виконання припису. Для цього необхідно скликати засідання Уряду та ініціювати розгляд таких питань:

1. Скасування як незаконних пунктів 8 та 9 розпорядження Уряду No 370-р. Скасування п. 9 вказаного розпорядження вимагається виключно в частині підписання контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України", оскільки саме його укладення здійснено з порушенням ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції";

2. Припинення дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного.

"НАЗК готове надавати консультаційну підтримку у виконанні припису. Наш пріоритет - забезпечити дію Закону України "Про запобігання корупції". Усі органи влади, усі громадяни зацікавлені, щоби в Україні справді працював принцип верховенства права. Адже лише за цієї умови зможемо побудувати справедливе суспільство та сильну економіку", - додав Голова НАЗК. За матеріалами sud.ua