Суд розглядає продовження запобіжного заходу Медведчуку

Підозрюваний в держзраді народний депутат, кум Путіна Віктор Медведчук зранку прибув до Печерського райсуду Києва. На сьогоднішньому засіданні розглядається питання про продовження йому запобіжного заходу.

Перед початком засідання Медведчук заявив, що його захист вимагатиме, повного скасування запобіжного заходу.

Напередодні суд до 11 листопада продовжив терміни досудового розслідування кримінальної справи за підозрою в державній зраді народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Справа Медведчука

1 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Луч".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак знаходиться за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

За матеріалами УНІАН.