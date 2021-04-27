Суд відхилив ще один позов про скасування санкцій щодо "телеканалів Медведчука"

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив у задоволенні одного з позовів щодо санкцій проти телеканалів так званого "холдингу Медведчука", введених Президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

"Сьогодні (26 квітня - ред.) Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду завершив розгляд справи No 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржив указ Президента України No 43/2021 у частині застосування санкцій до ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" (компанія працювала під логотипом NEWSONE - ред.), ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації" (ТРК працювала під логотипом Z ZIK - ред.). Суд у задоволенні позовних вимог відмовив повністю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судове рішення може бути оскаржено до Великої Палати Верховного Суду.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne (ТОВ "Новини 24 години"), ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Мовлення NewsOne, ZIK та "112 Україна" припинено.

Прессекретар Президента Юлія Мендель поінформувала, що це рішення РНБО ухвалене відповідно до статті 5 закону "Про санкції", постанови Верховної Ради No 2589-VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, а ухвалене з метою захисту національної безпеки.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква наголошував, що рішення Ради нацбезпеки й оборони про запровадження санкцій проти трьох телеканалів та їхнього власника ґрунтується на свідченнях і доказах щодо їхнього фінансування державою-агресором.

19 березня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовився визнати санкції відносно телеканалів порушенням прав громадян. Відповідне рішення було ухвалене за позовом громадянина, який оскаржував указ Президента від 2 лютого поточного року про застосування санкцій відносно телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".