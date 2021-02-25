Суд заарештував майно, пов'язане з ексміністром МВС Захарченком - Офіс генпрокурора

Печерський районний суд Києва наклав арешти на майно іноземних компаній, пов'язаних із колишнім главою Міністерства внутрішніх справ України Віталієм Захарченком.

Про це інформує Офіс генерального прокурора, за клопотанням якого відбувся арешт.

Майно передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Заборона на відчуження та розпорядження стосується: трьох квартир, шістьох гаражів у центрі Києва, чотирьох житлових будинків та 24 земельних ділянок.

Арешт наклали в межах кримінального провадження, у якому розслідуються обставини фінансування Захарченком діяльності злочинної організації, створеної експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Влітку 2019 року Печерський суд заочно заарештував Захарченка й обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За матеріалами nv.ua