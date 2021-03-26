Суд заарештував Семенченка без права внесення застави

Печерський районний суд Києва арештував без права застави екскомандира батальйону "Донбас"та колишнього народного депутата Семена Семенченка.

Про це повідомляють Грати.

"Прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк просив відправити Семенченко в СІЗО без права виходу під заставу, враховуючи тяжкість злочину проти громадської безпеки та існуючі ризики. Прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк просив відправити Семенченко в СІЗО без права виходу під заставу, враховуючи тяжкість злочину проти громадської безпеки та існуючі ризики", - зазначили у виданні.

Крім того, сторона звинувачення передбачає, що Семенченко, з огляду на його широкі зв'язки, може знищити докази, впливати на свідків і як керівник незаконного воєнізованого формування давати вказівки іншим підозрюваним, в тому числі і потенційним. Ризики пов'язані і з доступом Семенченко до зброї та боєприпасів.

Натомість захист заявив, що в матеріалах справи немає доказів незаконної діяльності Семенченко. Сам підозрюваний заявив про свою невинність і просив не заарештовувати його.

Слідство вважає, що "ПВК Семенченка" могла співпрацювати з країнами Близького Сходу, наприклад з Іраком, Сирією та Афганістаном, на предмет організації поставок зброї.

Нагадаємо, СБУ викрила та припинила діяльність воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії".

За даними слідства Головного управління СБУ в Києві та Київській області, організаторами такої діяльності були колишній народний депутат Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ".

Нагадаємо, СБУ звинуватила соратника мера Львова Андрія Садового у створенні приватної армії.

Згодом в СБУ анонсували нові підозри у справі щодо створення незаконного воєнізованого формування. За матеріалами Прямий канал.