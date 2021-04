Суд задовольнив заяву видавництва Vivat і постановив стягнути з Віктора Медведчука 139,5 тисяч гривень

Київський апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і постановив стягнути з кума Путіна Віктора Медведчука, як позивача, 139,5 тисяч гривень.

Ці гроші видавництво витратило на правову допомогу в апеляційній інстанції під час спроб лідера ОПЗЖ заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Як повідомляє Україна молода, про ці обставини розповів адвокат В'ячеслав Якубенко, який представляє інтереси автора книги Вахтанга Кіпіані.

Юрист нагадав, що 19 березня апеляційний суд на 99% задовольнив апеляційні скарги його клієнта Вахтанга Кіпіані та видавництва, і зняв заборону на поширення книги "Справа Василя Стуса".

"Я тоді написав, що касаційної скарги Медведчука не буде. Він ситий цим процесом по горло. Учора ситуація змінилася. Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. грн., витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції. Тепер це спір про гроші. Грошима Медведчук не поступиться: подаватиме касаційну скаргу. Show must go on", - написав В'ячеслав Якубенко у Facebook.

Адвокат також опублікував копію постанови Київського апеляційного суду.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Дарницький райсуд Києва ухвалив рішення про заборону поширення книги журналіста і історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". До суду звернувся Медведчук, бо його ім'я згадується в цій книзі.

Однак у березні 2021 року Кіпіані виграв суд проти Медведчука та домігся зняття заборони на поширення книги.

Після цього видавництво Vivat заявило про готовність додрукувати новий наклад книги "Справа Василя Стуса", адже доки тривав розгляд позову лідера ОПЗЖ, на книгу виник ажіотажний попит.