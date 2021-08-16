Суд залишив Чауса під домашнім арештом

Вищий антикорупційний суд залишив колишнього суддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса під домашнім арештом.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив його адвокат Ростислав Кравець.

"Апеляційні скарги щодо запобіжного заходу Миколі Чаусу прокурора і сторони захисту залишили без задоволення, а рішення без змін", - резюмував Кравець.

Як відомо, 16 серпня розглядали апеляції щодо рішення ВАКС про запобіжний захід Чаусу - він перебуває на цілодобовому домашньому арешті.

Прокуратура Молдови передала до суду справу одного з викрадачів судді Чауса, йому загрожує до 10 років в'язниці Раніше Національне антикорупційне бюро ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного екссуддю Чауса.

Національна поліція України відмовилась коментувати ситуацію щодо затримання екссудді Миколи Чауса українськими правоохоронцями.

Згодом адвокат судді в ефірі "Прямого" заявив, що співробітники Служби безпеки України везуть знайденого екссуддю Миколу Чауса до Києва.

Як відомо, 3 квітня колишнього суддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса, який просить політичного притулку в місцевої влади, викрали в молдовській столиці Кишиневі. Поліція Кишинева підтвердила силове викрадення судді Чауса, порушена кримінальна справа.

З'явився до СБУ, щоб врятуватися: Чаус заявив, що його викрали і намагалися вбити Пізніше міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку заявив, що українського суддю Миколу Чауса ймовірно вивезли з країни на автомобілі з дипломатичними номерами, а прикордонники не могли перевірити транспорт, що належить диппредставництву.

30 квітня молдовські ЗМІ назвали імена ще чотирьох осіб, причетних до викрадення судді Чауса. Вони в'їхали до Молдови під вигаданими іменами

Як повідомив 3 травня народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, на той момент викраденого суддю Миколу Чауса утримували на військовій базі за шість кілометрів від Первомайська Миколаївської області, а найближчими днями "затримають" на кордоні з Україною.6 травня журналісти- розслідувачі повідомили, викрадачі пересувалися на орендованому авто з GPS- маячком, завдяки чому слідство змогло встановити їхній маршрут пересування. За матеріалами Прямий канал.