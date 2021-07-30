Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисту народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука на обраний йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і не задовольнив її.

Відповідну ухвалу оголосила головуючий суддя, передає кореспондент Укрінформу.

"Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня 2021 року залишити без змін. Апеляційну скаргу захисників... які діють в інтересах підозрюваного Медведчука (залишити - ред) без задоволення", - сказала вона.

Ухвала набуває законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, 9 липня Печерський райсуд Києва продовжив до 7 вересня запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Медведчуку, якому інкримінують державну зраду.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього, Медведчука підозрюють у держзраді (передання агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).

Печерський районний суд Києва 13 травня обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та зобов'язав його носити засіб контролю - електронний браслет до 9 липня.

Водночас депутата Козака суд оголосив у розшук.

Офіс генпрокурора продовжив до шести місяців - до 11 листопада - термін досудового слідства у справі депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.