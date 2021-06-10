Судді Конституційного суду заблокували роботу через Тупицького

Шість суддів Конституційного суду блокують засідання Великої палати КС з вимогою допустити звільненого указами президента главу суду Олександра Тупицького і суддю Олександра Касмініна. Сенати і колегії КС працюють.

Як інформує Україна молода, про це повідомило кілька незалежних один від одного джерел.

10 червня перед голосуванням за порядок денний, суддя КС Олександр Литвинов заявив, що указ президента про звільнення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна неконституційний. А тому, на думку Литвинова, дії співробітників УДО, які не допускають до суду Тупицького і Касмініна, незаконні.

Литвинова підтримали ще п'ятеро суддів, повідомляють джерела "Бабеля". Це Ірина Завгородня, Віктор Городовенко, Віктор Кривенко, Сергій Сас, Петро Філюк.

Ці судді відмовилися голосувати за будь-які питання, поки в КС не допустять Тупицького і Касмініна, повідомляють джерела "Бабеля". Після цього шестеро суддів провалили голосування за порядок денний, і засідання закрилося.

Повернути Тупицького в засідання вимагали "Батьківщина" і ОПЗЖ. 3 червня на засіданні Великої палати КС Юлія Тимошенко, підтримуючи клопотання, заявила, що з Тупицьким і Касмініним "розправилися тільки тому, щоб не дати визнати неконституційним закон про ринок землі". Тоді суд розглядав подання депутатів Тимошенко і партії ОПЗЖ про скасування ринку сільськогосподарської землі.

Крім того в КС з квітня лежить подання, в якому народні депутати від Батьквіщіна і "Європейської солідарності" просять визнати неконституційним указ Володимира Зеленського про звільнення Тупицького і Касмініна. Однак, судді досі не визначилися, чи відкривати по ньому провадження.

КС має розглянути ряд резонансних вистав. Найчастіше з ними в КС зверталися ОТЗЖ, Батьківщина і депутати з орбіти Ігоря Коломойського. (Детальніше про резонансні виробництвах і кому вони можуть бути вигідні, можна почитати тут).

Вважається, що Тупицький і Касмінін потрібні для того, щоб було достатньо голосів за необхідні рішення. Інше поінформоване джелеро каже, що "їхня мета - показати, що без Тупицького суд паралізований".