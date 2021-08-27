Суддя Верховного Суду Микола Гусак подав у відставку. Про це свідчить порядок денний засідання Вищої ради правосуддя.

Засідання Вищої Ради правосуддя заплановано на 7 вересня. На ньому розглянуть матеріали про звільнення суддів з посад у зв'язку з поданням у відставку, серед яких суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду - Микола Гусак.

Микола Гусак працює у складі Верховного Суду з 2001 року. У 2016 успішно пройшов переатестацію та працював у новому Верховному Суді ще чотири роки.

У 2017 році його включили до складу Першої Дисциплінарної палати, а з 2017 до 2019 року він був членом Вищої ради правосуддя.

У квітні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій 27 осіб, серед яких був суддя Микола Гусак. За матеріалами УНН.