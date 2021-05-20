Святкові заходи до 30-річчя незалежності України триватимуть три дні - Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції розповів про ідею та заходи, які готуються до святкування 30-річчя незалежності України.

За словами Глави держави, 12 найкращих компаній на волонтерських засадах працювали над розробкою логотипа до 30-річчя незалежності, і перемогла компанія зі Львова.

"Прекрасна компанія. Ось таку квітку вони нам подарували. Це буде головна квітка 30-річчя. Символ України "Ти у мене єдина". Мені здається, що це правильний символ нашої державності. Це така наша країна. Вона не просто квітуча - нас не затоптати, нас не зрізати, нас не зламати, ми все одно будемо квітучою країною й точно розквітнемо", - сказав Президент.

Також, за його словами, у кожної області України буде своя унікальна квітка- логотип у кольорах цього регіону.

Глава держави повідомив, що святкові заходи до 30-річчя незалежності триватимуть три дні.

Так, за словами Президента, 22 серпня відбудеться вручення нової премії - "Національна легенда".

"Ми будемо відзначати великих українців. Буде започаткована така премія, яка має аналоги у західних країнах. Це будуть легенди, які прославляють Україну як в Україні, так і за її межами - в усьому світі. Буде нагородження, буде великий концерт", - сказав Володимир Зеленський.

У День Державного прапора, 23 серпня, відбудеться підняття українського прапора у Києві та в усіх регіонах України у спеціально облаштованих до цього свята місцях.

Також у цей день відбудеться перший саміт Кримської платформи.

"Перший захід щодо деокупації нашого Кримського півострова. Буде багато представників багатьох країн. Будуть підписані важливі документи на цій платформі. Будуть президенти, прем'єр-міністри, голови церков інших країн. Запрошені також спікери, міністри закордонних справ. Я думаю, в цілому будуть представлені близько 30 країн", - зауважив Володимир Зеленський.

Оскільки світові лідери приїдуть до України зі своїми другими половинками, у цей день відбудеться започаткований Україною Саміт перших леді і джентльменів.

"Там будуть дуже важливі людські питання, які зазвичай лідери не піднімають, хоча вони дуже важливі", - розповів Президент.

Зокрема порушуватимуться проблеми клімату та довкілля, гендерної рівності, безбар'єрності тощо.

Також у цей день запланований святковий концерт для лідерів держав у Національній опері України за участю легенд опери та балету.

У День Незалежності, 24 серпня, як зазначив Володимир Зеленський, відбудеться парад Збройних Сил України.

"Парад буде великий, як на суші, так і на воді - буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві, на Майдані", - розповів Президент.

Крім того, ввечері відбудеться великий концерт українських зірок шоу- бізнесу в НСК "Олімпійський".

Також у ці три дні у Президента заплановано багато двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

За матеріалами adm.dp.gov.ua