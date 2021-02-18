Татаров у розпал Майдану отримав нагороду від Януковича - Схеми

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров у розпал Революції гідності отримав звання "Заслужений юрист України" від Віктора Януковича за особистим поданням на той час міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Джерело: програма "Схеми" з посиланням на відповідний нагородний лист

Деталі: Татарова нагородили "за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі".

На момент нагородження Татаров був заступником керівника Головного слідчого управління МВС. Журналісти відзначають, що він регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.

Захарченко у своєму поданні від 16 грудня 2013 року писав, що Татаров заслуговує на таке звання за "вагомий внесок у справу розбудови правової держави, боротьбу зі злочинністю, умілу організацію роботи підрозділів внутрішніх справ із забезпечення захисту прав і свобод громадян, правопорядку".

Звання "заслуженого юриста" Татаров отримав указом Віктора Януковича від 22 січня 2014 року.

"Схеми" звернулися до заступника керівника Офісу президента по коментар з цього приводу.

Видання нагадує, що Татаров - колишній посадовець МВС. Під час Революції гідності він обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС - керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів. Татаров був публічною особою з боку міліції, на брифінгах повідомляв про затримання учасників протесту та висував їм ультиматуми.

У серпні 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Татарова заступником керівника Офісу президента України, який відповідає за правоохоронний напрямок.

За матеріалами pravda.com.ua, voi.com.ua