Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова

Харківська міська територіальна виборча комісія проголосувала за визнання Ігоря Терехова переможцем виборів мера Харкова. Його підтримали 50,66% виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Харків Today".

Рішення ухвалили одноголосно.

Голова Харківської ТВК Олена Матвієнко повідомила, що Ігор Терехов набрав 50,66% голосів виборців (146 240), повідомляє Еспресо.TV.

Інші кандидати набрали таку кількість голосів:

Михайло Добкін (самовисуванець) - 82 008 голосів; Олександр Скорик ("Європейська Солідарність") - 15 462 голоси; Костянтин Немичев (самовисуванець) - 20 295 голосів; Аліна Мустафаєва (самовисуванка) - 9151 голос; Володимир Плетньов ("Партія Шарія") - 8106 голосів; Денис Ярославський (самовисуванець) - 5660 голосів.