Тимошенко кличе Єрмака в гості обговорити "підготовлені матеріали": фото листування

Офіційно "Батьківщина" і Тимошенко, зокрема, перебувають в опозиції до влади.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час засідання Верховної Ради 26 січня зателефонував лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко, пишуть "Букви". Фотокореспондент видання зняв дзвінок і листування Тимошенко і Єрмака.

Згідно з фото, Єрмак хотів дізнатися, чи встигла лідерка "Батьківщини" поговорити з Сергієм. Його прізвище залишилося невідомим. Своєю чергою Тимошенко відповіла, що вже поговорила з першим віцеспікером Ради Русланом Стефанчуком і "пояснила, що сталося".

На фото кореспондента "Букв" також потрапила частина попереднього листування Тимошенко і Єрмака, де вона повідомила очільнику ОПУ про те, що вже повернулася до Києва і запросила його в гості. Також згідно з фото, Тимошенко, судячи з усього, порівняла день народження президента Володимира Зеленського з національним святом.

"Уявляю, скільки людей хоче сьогодні привітати президента. Вам сьогодні нелегко. Я вже в Києві, матеріали підготувала. Готова продовжити нашу розмову, запрошую вас в гості ввечері в найближчі зручні Вам дні. Обіймаю", - написала Тимошенко.

Нерідко в листуванні політиків і бізнесменів в месенджерах слово гроші замінюється словами "документи" або "матеріали". У спілкуванні лідерки опозиційної партії та глави Офісу президента для ZN.UA немає нічого нового. За нашими даними олігарх Ринат Ахметов вже давно допоміг сторонам увійти в конструктив. А слово "обіймаю" для Юлії Володимирівни - лише фігура мови. Вона людина тепла, душевна та обіймає кільцями.

Ще в листопаді 2019 року Тимошенко заявила про те, що фракція "Батьківщина" перейшла в опозицію до влади. Тоді вона звинуватила владу в "політиці знищення України". Також, за словами Тимошенко, її фракція пішла "в опозицію до політики продовження епохи бідності". За матерiалами #Букви, ZN.ua