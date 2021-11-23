Тищенко прокоментував можливе призначення на посаду голови КМДА

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко пообіцяв проєкту PavlovskyNews найближчим часом докладніше прокоментувати чутки про ймовірність свого призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Журналісти зазначили, що політик не підтвердив та не спростував інформації про його призначення до КМДА.

"Навколо мене дуже багато різних чуток. Найближчим часом я на все відповім. Усьому свій час. Ну і чекаємо на ухвалення закону про столицю", - сказав він.

Про те, що президент України Володимир Зеленський нібито погодився призначити Тищенка головою Київської міської державної адміністрації, заявив із посиланням на джерела в Офісі президента екснардеп Борислав Береза. Він також зазначив, що це може відбутися після ухвалення в Раді законопроєкту про столицю.

У листопаді Тищенко створив у ВР міжфракційне об'єднання "Київ діє".

Тищенко народився у Києві, він є засновником та власником столичної мережі ресторанів "Наша карта", був суддею кулінарного шоу "МастерШеф", ведучим програми "Ревізор". Його обрано у народні депутати в київському окрузі No219 від партії "Слуга народу".

18 листопада на порядку денному Верховної Ради України стояв розгляд законопроєкту "Про місто Київ - столицю України", його планували ухвалювати за спецпроцедурою - без можливості обговорення кожної зміни. Однак засідання закрили достроково, а перед цим було оголошено перерву для наради керівників фракцій та груп щодо законопроєктів No2143-3 та No4298, пише "Інтерфакс-Україна".

У першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про столицю ще 3 жовтня 2019 року, понад два роки тому. Законопроєкт пропонує розділити повноваження та посади київського міського голови й голови КМДА, який "здійснюватиме нагляд за дотриманням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування і координуватиме діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади".

"Новий закон про столицю, якщо його ухвалювати, не повинен порушувати конституційні права мешканців столиці та принципи місцевого самоврядування", - заявив у жовтні 2021 року мер Києва Віталій Кличко. 1 листопада він надіслав текст законопроєкту про столицю No2143-3 на розгляд Венеціанської комісії та Ради Європи.

2003 року Конституційний Суд України вже постановляв, що Київську міську державну адміністрацію (КМДА) має очолювати особа, яку було обрано міським головою. У листопаді 2010 року четвертий президент України Віктор Янукович розділив ці посади, внаслідок чого мера Леоніда Черновецького на посаді голови міськадміністрації замінив Олександр Попов. 2014 року, після перемоги Віталія Кличка на виборах міського голови Києва, п'ятий президент Петро Порошенко призначив його головою КМДА. За матеріалами "Гордон".