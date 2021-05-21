Тищенко за скандальну вечірку отримав догану від колег з партії "Слуга народу"

Нардеп Микола Тищенко за проведення скандальної вечірки на честь дня народження дружини у київському готелі під час локдауну отримав догану від колег з партії "Слуга народу" у Верховній Раді.

Про це розповів голова фракції "СН" Давид Арахамія, передає "Радіо Свобода".

За його словами, відповідне рішення депутати підтримали в один голос.

Інші санкції щодо Тищенка через резонансну історію зі святкуванням іменин дружини в Fairmont Grand Hotel Kyiv, коли в столиці діяли жорсткі правила карантину, не застосовувалися.

"Було одностайно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану", - заявив Арахамія.

Інші депутати від "СН" Олександр Качура та Євгенія Кравчук підтвердили, що в партії Тищенка присоромили, обмежившись доганою.

Таким чином, політик зберігає свої внутрішньопартійні посади, а також залишається заступником голови фракції "Слуга народу" в парламенті.

Сам Тищенко виправдовується за скандальну вечірку і запевняє, що весь захід пройшов законно. За його словами, жодних кримінальних чи адміністративних справ, як і штрафів за порушення правил карантину - не було.

При цьому глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що за гулянку Тищенка в готелі в локдаун до відповіді залучили адміністрацію закладу, склавши протокол на 34 тисячі гривень штрафу. за матеріалами РБК-Україна.