Тисяча гривень від Президента вакцинованим: які умови та правила

Президент України Володимир Зеленський днями оголосив про рішення виплатити по 1 тисячі гривень усім повністю вакцинованим громадянам. Ця ініціатива дозволить підтримати малий та середній бізнес в Україні, який постраждав через пандемію.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України, розповів про особливості отримання цих коштів

1. Кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через Дію.

2. Їх можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком тощо.

3. Приблизно 6 тисяч суб'єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у програмі.

4. Програма запрацює з 19 грудня й діятиме цього року та до кінця наступного.

5. 3 млрд грн спрямовані на програму цьогоріч та ще 3 млрд грн - на початку наступного з можливим розширенням фінансування. Це окрема програма із загального фонду державного бюджету.

6. Жодних податків на цю 1000 гривень нараховуватися не буде. Ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії. За матеріалами Бізнес ЛігаЗакон.