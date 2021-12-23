Тітарчук більше не виконує обов'язки голови Державної податкової служби - рішення уряду

Кабінет Міністрів визнав таким, що втратило чинність розпорядження від 25 листопада про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Державної податкової служби України на Михайла Тітарчука.

Як повідомляє Укрінформ, текст відповідного документу від 23 грудня оприлюднений на Урядовому порталі.

"Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2021 р. No 1503 "Про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Державної податкової служби України на Тітарчука М. І.", - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, КМУ 25 листопада поклав виконання обов'язків голови Державної податкової служби на Михайла Тітарчука, оскільки у той день уряд прийняв рішення звільнити Євгена Олейнікова з посади заступника голови Державної податкової служби України згідно з поданою заявою.

На початку листопада Кабінет Міністрів скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України.