ТКГ домовилася про повернення до режиму припинення вогню на Донбасі

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) 22 грудня домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

"На сьогоднішньому засіданні ТКГ за участю представників ОРДЛО пріоритет надали питанням безпеки та... дотримання режиму припинення вогню. Я був втішений, що учасники висловили свою рішучість повністю дотримуватися угоди про посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - заявив спецпредставник глави ОБСЄ в Україні та у ТКГ Мікко Кінунен.

Українська делегація у ТКГ повідомила у Telegram, що на останньому у 2021 році засіданні досягнули загального розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню у межах відповідних заходів, погоджених 22 липня 2020 року.

На домовленість ТКГ відреагували у Міністерстві оборони України.

"Збройні сили України запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, у тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь", - заявили у відомстві.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці у Facebook висловив сподівання, що цього разу припинення вогню буде стійким і допоможе зберегти життя захисників України та мирних громадян, а майбутні різдвяні та новорічні свята будуть мирними.

У 2014 році, одразу після анексії Криму, Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку і російською армією та підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, попри оприлюднені Україною факти і докази.

У липні 2020 року Офіс президента України повідомив, що тристороння контактна група під час відеоконференції погодила режим повного й усеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня. "Режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей", - наголошували у повідомленні ОП.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Об'єднані сили на Донбасі відповідатимуть на ворожі обстріли і після набуття чинності перемир'я. Він також заявляв, що угоду про припинення вогню мають підписати усі учасники нормандського формату.

26 липня підрозділи зі складу Об'єднаних сил розпочали підготовку до повного й усеосяжного режиму припинення вогню. У штабі ООС наголосили, що контроль за виконанням домовленостей проводитимуть українські військові з досвідом миротворчих місій. Про готовність до перемир'я заявили також бойовики "ЛНР" та "ДНР". Повний й усеосяжний режим припинення вогню на Донбасі набув чинності 27 липня. За матеріалами Гордон.