ТКГ перенесуть із Мінська, питання вирішується - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, що переговорний майданчик Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на сході України з Мінська буде перенесено, нині питання обговорюється.

Про це він заявив на брифінгу після засідання РНБО, відповідаючи на запитання журналістів стосовно переспектив перенесення переговорів ТКГ з Білорусі в іншу країну вже у червні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чи будемо ми переносити з Мінська (майданчик для переговорів ТКГ - ред.) наші перемовини? Звичайно. І сьогодні таке питання стоїть. Чи є якийсь суд, до якого могла б звернутися з цього приводу Україна, і зобов'язати сторони переговорів це зробити? На превеликий жаль, в даному випадку такого суду немає", - сказав Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Лукашенко після зустрічі в Сочі з російським президентом Володимиром Путіним запропонував представникам так званої ЛНР "поставити питання" Роману Протасевичу.

Представник окремих районів Донецької області України в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш заявив, що після дозволу Лукашенка бойовикам так званої ЛНР доступу до затриманого Протасевича з метою слідчого експерименту Мінськ уже відкрито перестав бути нейтральним. Він зазначив, що після цього у Москви практично не може бути аргументів проти перенесення переговорного процесу з Білорусі в іншу країну.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі заявив, що Польща готова стати новим майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що перенесення переговорів із Білорусі в іншу країну дозволило б змінити формат ТКГ, розширивши його.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що неможливість для представників України або ОБСЄ в Тристоронній контактній групі приїхати до Мінська буде використана Росією для гальмування переговорного процесу з урегулювання конфлікту на Сході України.