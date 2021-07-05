Точний період зустрічі президентів України та РФ спрогнозувати важко - Арестович

Якщо період зустрічі президентів України та РФ не визначиться влітку, тоді доведеться чекати закінчення осінніх геополітичних процесів.

Таку думку в програмі "Взгляд с Банковой" на телеканалі "Дом" висловив речник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, передає Укрінформ.

За словами Арестовича, точний період зустрічі спрогнозувати важко.

"Рішення про цю зустріч в голові однієї людини - Путіна. Думаю, що він зараз, отримавши певний карт-бланш після зустрічі з Байденом і повістку, яку йому потрібно виконати, ставить цю зустріч у залежність від зарахування або незарахування США пунктів виконання цього порядку", - сказав він.

Нинішні геополітичні дії керівництва Росії речник схарактеризував як "брикання".

"Вони брикаються. Мабуть, коли Путін повернувся від Байдена, вони там колективно посиділи й вирішили, що будуть брикатися. Якщо вони будуть брикатися, то зустріч з Президентом Зеленським може теж стати предметом їхнього брикання і примх. Ми за цим стежимо", - зазначив речник української делегації в ТКГ.

Він наголосив, що зустріч двох президентів "в теорії залишається важливою й актуальною". Але на практиці вона залежатиме від результатів зустрічей глави Української держави Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом і канцлером ФРН Ангелою Меркель, що мають відбутися в липні.

Арестович підкреслив: якщо влітку не визначаться з періодом зустрічі президентів України та РФ, тоді включаються осінні геополітичні процеси.

"Восени починаються перевибори в Німеччині та Франції (вибори президенти Франції відбудуться у 2022 році, - ред.). І можливо, Макрон і Меркель більше не будуть при владі. Це радикально змінить зміст формату... створює певний фон, в якому Росія змушена буде коригувати свою політику. Якщо через послідовність ось цих подій міжнародного порядку з'ясується, що для них (для Росії - ред.) вигідно зустрітися з Президентом Зеленським, щоб продемонструвати розрядку, вони на це підуть. Якщо вирішать іти на загострення, вони, звичайно, на зустріч не підуть, хоча ми будемо наполягати на ній", - сказав Арестович.

Він не виключає, що після осінніх виборів у Німеччині та президентських виборів-2022 у Франції із лідерів країн Нормандської четвірки, які узгодили Мінські угоди, чинним главою держави залишиться тільки Путін.

"Ситуація наростає, і скоро в Мінському процесі не залишиться жодної людини, яка його розпочинала, крім самого Путіна. Якщо хтось замінить Меркель, замінить Макрона, а це не виключено, то зміст того, що там відбувалося (в 2015 році - ред.), він обнуляється ", - вважає Арестович.

На його думку, Путін новим лідерам Франції та Німеччини говоритиме "про своє бачення, про свою точку зору".

"Вони (нові глави країн - ред.) не несуть особистої відповідальності за розвиток цієї кризи починаючи з 2014 року, як Меркель. І у них зовсім інший підхід", - наголосив речник.

Арестович навів приклад, що в Німеччині може перемогти партія "Зелених", яка виступає проти "Північного потоку-2" і за надання озброєння Україні, і взагалі радикально налаштована щодо Росії".

"І в РФ не можуть цього не розуміти, і у них коридор можливостей не дуже великий", - сказав він.

Речник української делегації в ТКГ наголосив, що Україна вже сьогодні пропонує Росії вихід із ситуації - виконати Мінські і Нормандські домовленості. Але цієї волі немає з боку Росії, з української ж сторони вона зафіксована, сказав він.

"Ми просто ще раз їм пояснимо ситуацію і покажемо, що, хлопці, це розумний вихід для вас з того становища, в яке ви самі себе загнали - в положення міжнародного ізгоя", - пояснив він основний посил можливої зустрічі Зеленського та Путіна.

Раніше Арестович заявив, що розголошення тем, які могли би бути порушені під час імовірної зустрічі президентів України та РФ, суперечить міжнародним нормам дипломатії.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня 2021 року Президент України Володимир Зеленський звернувся до російського лідера Володимира Путіна, запропонувавши йому зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

22 квітня Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на Сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

У травні в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що очільник Офісу Президента Андрій Єрмак займається організацією зустрічі глави держави з президентом РФ.

У червні Зеленський у телеінтерв'ю заявив, що у питанні ймовірної зустрічі його з президентом РФ "м'яч на боці Росії". За матеріалами Укрінформ.