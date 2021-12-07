Тональність заяв на користь України: у Зеленського оцінили переговори Байдена і Путіна

Переговори президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна - це тільки частина діалогу, розпочатого пів року тому. На цій зустрічі тональність заяв була на користь України.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ці переговори президентів Байдена і Путіна - частина широкого діалогу, розпочатого ще пів року тому і не зводиться тільки до однієї або до кількох розмов на вищому рівні", - сказав Подоляк.

За його словами, між контактами на рівні лідерів США та Росії є ще більша кількість контактів на робочому рівні за різними напрямками, а також контакти американського президента з союзниками та партнерами для вироблення спільної позиції.

Подоляк додав, що поки що говорити про підсумки переговорів Байдена та Путіна коректно лише стосовно діалогу в цілому, а не до однієї розмови зокрема. При цьому він зазначив, що факт наявності діалогу вже дозволяє краще контролювати ситуацію та збільшувати прозорість процесів в Україні.

"Тональність заяв та базових позицій американської сторони однозначно на користь суверенітету та територіальної цілісності України. Очікуємо, що результатом діалогу буде посилення дипломатичної активності для надійної деескалації у нашому регіоні", - резюмував радник глави Офісу президента.

7 грудня пройшов саміт Байдена та Путіна в режимі онлайн-конференції. Розмова тривала понад 2 години.