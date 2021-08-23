Третій український літак вилетів з Кабула

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про те, що з Кабула вилетів третій евакуаційний літак України

Про це Кулеба заявив під час дискусії на саміті Кримської платформи у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак вирушив з Кабула. На борту майже 100 громадян. Ми б хотіли, щоб інші країни також евакуювали своїх громадян і тих афганців, які почуваються в небезпеці", - зазначив Кулеба, не уточнивши, скільки з евакуйованих є громадянами України.

22 серпня вранці в аеропорту "Бориспіль" приземлився другий евакуаційний борт України, що перевіз людей з Кабула до Києва.

Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав.

Серед українських громадян - 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також серед евакуйованих - представники міжнародних медіа та громадських організацій.

У ніч на 16 серпня український літак евакуював із Кабула 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, зокрема - Афганістану.