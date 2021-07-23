Триває системна зрада України, - Піонтковський про угоду США та Німеччини

Джо Байден та Ангела Меркель домовилися про гарантії для України після запуску російського газогону "Північний потік-2". Проте після відповідної угоди обіцянки США та Німеччини можуть втратити цінність.

Про це в ефірі програми WTF на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На тлі домовленостей зі США канцлерка Німеччини вже зателефонувала президенту Росії. Ситуація щодо угоди Німеччини та США - серйозніша

Піонтковський зауважив, обіцянкам Сполучених Штатів та Німеччини вірити не можна. За його словами, наразі вони не хіба що смішні.

Ситуація набагато серйозніша, триває системна зрада України, - сказав російський публіцист

З "Північним потоком-2" можна було б "жити", хоча це серйозна втрата, декілька мільярдів доларів, однак з таким самим ентузіазмом Меркель, Макрон та Байден можуть намагатися протиснути зміни в українське законодавство. Мовиться про питання легалізації терористичних угрупувань ОРДЛО, сказав Піонтковський.

Водночас навіть у Конгресі США засуджують новий пакт Байдена та Меркель. За словами публіциста, більшість у Конгресі, не тільки республіканські противники Байдена, а й демократи різко засуджують відповідні домовленості.

Угода між США та Німеччиною: коротко 21 липня президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель узгодили питання України та запуску "Північного потоку-2".

Берлін клопотатиме про продовження договору щодо транзиту газу через Україну. Німеччина нібито ініціює санкції Євросоюзу проти експорту російського газу у випадку, якщо Росія використає газопровід, як зброю.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що ще не відомо, чи дотримуватиметься відповідних зобов'язань Росія. За матеріалами 24tv.ua