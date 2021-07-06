ТСК у Раді запитає силовиків, чи була держзрада у справі "вагнерівців" - Арестович

Парламентська ТСК відправить запити в Головне управління розвідки, Службу безпеки та Офіс Генпрокурора щоб з'ясувати, чи планувалася і чи була зірвана спецоперація із затримання найманців "ПВК Вагнера".

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомив радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, який був присутній на засіданні ТСК у вівторок.

"Первинні запити на ГУР, СБУ та Офіс Генпрокурора: чи була операція і з якою метою? Хто і як її організовував? Чи була зірвана операція?" - написав Арестович.

Крім того, за його словами, буде відправлений запит в СБУ щодо допуску до державної таємниці заступнику голови комісії, народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Ренату Кузьміну.

За інформацією Арестовича, наступне засідання ТСК відбудеться 16 липня о 14.00 в закритому режимі. На нього запрошений експрезидент Петро Порошенко.

"Логіка з'ясування обставин, таким чином, календарна: від ініціатора і заявника про початок цієї операції в 2018 році на всіх етапах і до з'ясування: коли і як була зірвана (якщо була?)", - зазначив Арестович.

На засіданні було обрано секретаря комісії. Ним став член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Ігор Гузь.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 19 травня створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що така ТСК розслідуватиме справи "вагнерівців" і "плівок Суркова-Медведчука".