Тупицькому і Касмініну призупинили виплату зарплат - КСУ

Виплата заробітних плат суддям Конституційного суду України Олександру Тупицькому та Олександру Касмініну тимчасово зупинена, повідомляє "Радіо Свобода" посилаючись на відповідь КСУ на свій запит.

"Виконувач обов'язків голови Конституційного суду України видав розпорядження від 30 квітня 2021 року No 34/01

2021-ОД про тимчасове зупинення Касмініну Олександру та Тупицькому Олександру виплат нагороди судді до вирішення справ за позовами, що подані ними щодо оскарження указу президента України "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" від 27 березня 2021 року No124/2021", - йдеться в повідомленні.

В КСУ зазначили, що Тупицькому та Касмініну здійснили виплати лише за першу половину квітня 2021 року.

Нагадаємо, 30 жовтня Центр протидії корупції опублікував імена суддів КС, які "вбили антикорупційну реформу", проголосувавши за скасування статті 366- 1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК.

27 березня президент видав Указ про скасування призначення Олександра Тупицького главою Конституційного Суду. За інформацією джерел ZN.UA, буквально напередодні - 26 березня - голова СБУ Іван Баканов подав президенту рапорт, який і став підставою для рішення Зеленського.

Згодом представник президента в КСУ Федір Веніславський зауважив, що рішення Зеленського є законним і базується, очевидно, на протиправних діях Тупицького, які легалізовували анексію Криму в 2014 році.

Тупицький 29 березня підписав розпорядження про скликання Конституційного суду на 12 квітня 2021 року, яке мало бути присвячено указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Як повідомляло ZN.UA, 2 квітня Тупицький видав розпорядження, в якому заявив про незаконність указу Зеленського про скасування його призначення Главою Конституційного Суду.

Співробітники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького в приміщення Конституційного суду на спеціальне пленарне засідання, він заявив, що в такому разі він і далі "залишається суддею і головою КС".

13 травня за місцем проживання Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді КСУ скасували, проходить обшук. Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли за адресою його проживання о 6 годині ранку 13 травня. Про це ZN.UA повідомили джерела в ДБР. За матерiалами Радио Свобода