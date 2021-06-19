Туреччина підтримуватиме євроатлантичну інтеграцію України - МЗС

Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що його країна буде всіма способами підтримувати євроатлантичну інтеграцію України.

Про це йшлося на зустрічі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу на дипломатичному форумі в Анталії, передає Укрінформ із посиланням на МЗС України.

"Мевлют Чавушоглу запевнив, що Туреччина буде і надалі усіма способами підтримувати євроатлантичну інтеграцію України. Міністри окремо обговорили можливості посиленої співпраці військово-морських сил України та Туреччини, яка допоможе втілити стандарти НАТО у ВМС України, підвищити їхню обороноздатність і взаємосумісність з країнами-членами НАТО, і загалом зміцнити взаємодію держав заради безпеки на Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Кулеба висловив вдячність за рішучу підтримку Туреччиною членства України в НАТО, яку турецька сторона висловлювала у ході підготовки та під час проведення саміту Північноатлантичного альянсу.

"Глави дипломатії констатували чудові відносини між Україною та Туреччиною", - наголошують у МЗС.

Окрім того, сторони обговорили підготовку до 10-го засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів Володимира Зеленського та Реджепа Тайїпа Ердогана, а також спільного засідання міністрів закордонних справ та оборони двох країн у форматі "Квадрига".

Мевлют Чавушоглу прийняв запрошення Дмитра Кулеби здійснити восени візит до України з метою обговорення усього комплексу двосторонніх стратегічних відносин.

За матеріалами Укрінформ.