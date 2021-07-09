У Берліні за вечерею зустрінуться Меркель і Зеленськийі

Президент України Володимир Зеленським та Канцлер ФРН Ангела Меркель проведуть 12 липня зустріч за вечерею під час одноденного візиту глави нашої держави до Берліна.

Про це повідомив офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу 9 липня.

"Федеральний канцлер Ангела Меркель зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським 12 липня 2021 року о 19:00 за спільною вечерею", - заявив речник.

Темами обговорення будуть двосторонні відносини та реалізація Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес реформ в Україні, економічні питання, а також відносини з Росією. Серед тем дискусії також питання навколо будівництва "Північного потоку-2".

Очікуються заяви обох лідерів для преси. Вранці цього дня Зеленський зустрінеться з федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром. За матеріалами Укрінформ.