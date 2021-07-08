У Болгарії затримали відомого українського "злодія в законі" зі списку санкцій РНБО на прізвисько Неділя (Андрій Львівський/Андрій Недзельський). Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними правоохоронців, одного з "лідерів" українського злочинного світу затримали в аеропорту Софія 7 липня. Чоловік намагався потрапити до Болгарії за підробленими документами на чуже ім'я.

Як повідомляють в Нацполіції, зараз із болгарськими колегами вирішується питання про екстрадицію Андрія Львівського до України.

"Злодію в законі" ще навесні 2020 року заочно повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство й оголосили його в міжнародний розшук. Йому загрожує до 15 років в'язниці. Поліція провела 45 обшуків за місцями проживання підозрюваного і знайшла "общак" на $400 000, зброю, "чорну" бухгалтерію, старовинні ікони тощо.

За даними слідства, в 2009 році Андрій Львівський разом зі спільниками вбив свого друга і "бізнес-партнера". Тоді Неділя прагнув отримати високий статус у злочинній ієрархії, а його товариш, з яким у нього виник конфлікт, хотів влаштувати "сходку" і поскаржитися на Неділю "лідерам" кримінального світу. Якби "сходка" відбулася, Неділя не зміг би отримати статус "злодія в законі", тому вирішив позбутися свого товариша. Пізніше Недзельського затримали, але відпустили через відсутність доказів.

У жовтні 2012 року Неділю "коронували", з того часу він контролював діяльність злочинних груп, тіньові схеми реального сектору економіки і відповідав за кримінальний "общак".

Напередодні виборів до Верховної Ради в 2019 році тодішній заступник глави Нацполіціі В'ячеслав Аброськін заявив, що "злодій в законі" Андрій Львівський нібито хоче, щоб кримінальна поліція "пом'якшила ставлення до його особистості". За словами правоохоронця, заради змін у керівництві Нацполіціі "злодій в законі" нібито зробив "інвестиції" в розмірі $2 млн. При цьому він не уточнив, в кого саме "інвестував" Андрій Львівський.

У жовтні 2019-го Аброськін повідомив, що в Києві побили і "розкоронували" Неділю - нібито за порушення "законів" кримінального світу.