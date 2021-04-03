У центрі молдовської столиці невідомі викрали українського суддю Чауcа

Українського суддю Миколу Чауса, якого Інтерпол оголосив у міжнародний розшук через підозру у хабарництві, викрали у столиці Молдови.

Інцидент трапився вдень 3 квітня.

Про це пише NewsMaker з посиланням на адвоката Чауса Юліана Балана.

Балан повідомив, що його клієнта викрали у центрі Кишинева.

Також адвокат зазначив, що до цього причетна група невідомих озброєних чоловіків.

У поліції Кишинева факт викрадення підтвердили й заявили, що "чоловіка у віці 54 років викрали три людини".

Також уточнили, що інцидент трапився біля житлового будинку в столичному секторі.

Тепер справою займається поліція.

У середині березня повідомлялось, що Молдова остаточно відмовила у наданні політичного притулку скандально відомому українському судді Миколі Чаусу, який перебуває в міжнародному розшуку. За матеріалами /vgolos.com.ua