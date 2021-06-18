У Держдепі розповіли Кулебі, про що говорили на саміті Путін і Байден

Заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд детально поінформувала міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу про зміст і результати переговорів на саміті президентів Росії Володимира Путіна і США Джо Байдена.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби українського МЗС, передають Українські Новини.

"Кулеба провів телефонну розмову з заступником державного секретаря США Вікторією Нуланд, яка детально проінформувала його про зміст і результати переговорів американської і російської сторін в Женеві 16 червня.

Американський дипломат розповіла, що в ході переговорів президент США Джозеф Байден чітко і твердо заявив президенту Росії про міцну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету і територіальної цілісності України, яка і надалі залишатиметься непорушною", - йдеться в ньому.

Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу "ніяких домовленостей про Україну без України" на переговорах з Росією і будь-якими іншими країнами.

Співрозмовники обговорили підготовку до візиту президента Володимира Зеленського в США і наголосили на обопільну налаштованість зробити його максимально змістовним і результативним.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс президента заявив, що не засмутило тим фактом, що Путін і Байден на переговорах в Женеві (Швейцарія) 16 червня торкнулися теми перспектив України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) побіжно, а питання російського проєкту з будівництва магістрального газопроводу в обхід України "Північний потік- 2" не обговорювали взагалі.

Президенти Росії Володимир Путін і США Джо Байден на зустрічі в Женеві домовилися про взаємне повернення послів.