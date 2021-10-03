У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну

Затриманий в Грузії Михайло Саакашвілі повернеться в Україну тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці. Грузинська влада висловила подив поверненням експрезидента в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

"Якщо він (Саакашвілі - ред.) хоче повернутися в Україну, він зможе це зробити після того, як повністю відсидить термін (у в'язниці - ред.) і зможе йти куди захоче", - сказав прем'єр в ефірі телеканалу Imedi.

Гарібашвілі зазначив, що зараз Саакашвілі настійно просить про повернення в Україну. Він також висловив здивування рішенням експрезидента Грузії повернутися в країну.

Зазначимо, Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані й побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, колишній президент Грузії є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії Imedi й розтрату коштів з держбюджету.